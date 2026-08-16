Ahlat'ta "1071 Masterler Şöhretler Turnuvası" düzenlendi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Masterler Şöhretler Turnuvası" düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Masterler Şöhretler Turnuvası" düzenlendi.
Ahlat Spor Kulübünce Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvaya 4 takım katıldı.
Turnuva öncesinde konuşan Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, vatandaşları sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gülmez, organizasyonun gelecek yıllarda belediye bünyesinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Ahlat Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Safter Çiçekli de turnuvaya katılan protokol üyeleri ve sporculara teşekkür ederek takımlara başarı diledi.
Turnuvayı Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ile vatandaşlar izledi.
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