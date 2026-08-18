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        Bitlis merkezli tefecilik operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Bitlis merkezli tefecilik operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi görevlileri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 36 zanlıya yönelik Bitlis, Muş, Van, Batman, Mersin, Antalya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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