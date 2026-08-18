Bitlis merkezli tefecilik operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 155 çek, 3 bono, 11 senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi görevlileri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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