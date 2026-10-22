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        Adilcevaz'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Adilcevaz'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Adilcevaz'da etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağışın ardından çevrede oluşan görüntüler dikkat çekti.

        Bölgede etkili olan hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, özellikle sürücülerin kayganlaşan yollarda tedbirli davranmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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