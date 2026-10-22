Adilcevaz'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Bölgede etkili olan hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, özellikle sürücülerin kayganlaşan yollarda tedbirli davranmaları istendi.

Adilcevaz'da etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağışın ardından çevrede oluşan görüntüler dikkat çekti.

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