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        Bitlis'te öğrenciler teknoloji ve STEM etkinliklerine katıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde, öğrencilerin teknoloji, robotik ve STEM alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Bitlis'te öğrenciler teknoloji ve STEM etkinliklerine katıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde, öğrencilerin teknoloji, robotik ve STEM alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla etkinlik düzenlendi.

        "Mobil Dijital Kanatlar-Doğu Okulları Dijital Dönüşüm ve STEM Eğitimi Projesi" kapsamında Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere eğitim verildi, uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

        Proje ile farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin teknolojiyle tanışmaları, uygulamalı çalışmalar aracılığıyla yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceğin mesleklerine ilişkin farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

        Öğrencilerin teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten, sorgulayan ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması amaçlanan projenin, okullarda dijital dönüşüm ve STEM eğitimlerinin yaygınlaştırılmasına destek olması bekleniyor.

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        Fatih Ortaokulu'nda başlayan etkinliklerin, Güroymak Anadolu Lisesi ve Turgut Özal Ortaokulu'nda devam etmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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