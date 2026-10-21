Bitlis'te öğrenciler teknoloji ve STEM etkinliklerine katıldı

Fatih Ortaokulu'nda başlayan etkinliklerin, Güroymak Anadolu Lisesi ve Turgut Özal Ortaokulu'nda devam etmesi planlanıyor.

Öğrencilerin teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten, sorgulayan ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması amaçlanan projenin, okullarda dijital dönüşüm ve STEM eğitimlerinin yaygınlaştırılmasına destek olması bekleniyor.

Proje ile farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin teknolojiyle tanışmaları, uygulamalı çalışmalar aracılığıyla yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceğin mesleklerine ilişkin farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, öğrencilerin teknoloji, robotik ve STEM alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla etkinlik düzenlendi.

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