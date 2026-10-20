Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri BEÜ'de 2026-2027 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

        BEÜ'de 2026-2027 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

        Bitlis Eren Üniversitesinde 20262027 akademik yılı açılış töreni, Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 22:13 Güncelleme:
        BEÜ'de 2026-2027 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

        Bitlis Eren Üniversitesinde 20262027 akademik yılı açılış töreni, Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Üniversitenin akademik ve idari kadrosu, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı törende, "Türkiye Yüzyılı'nda Toplumsal Bütünleşme" konulu açılış dersi verildi.

        Tören, AK Parti Bitlis Milletvekili Turhan Bedirhanoğlu ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz'ün gönderdikleri telgrafların okunmasıyla başladı. Ardından Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz, Eren Ailesi adına ilk açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kazaz'ın konuşmasının ardından Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Bitlis Valisi Ahmet Karakaya açılış konuşmalarını yaptı.

        REKLAM

        Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konuşmasında üniversitenin akademik gelişimi, bilimsel yayın performansı ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. Üniversitenin 15 bini aşkın öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Elmastaş; turizm alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarına, Tıp Fakültesinin eğitim faaliyetlerine başlamasına ve sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara dikkat çekti.

        Bilimsel araştırmalardaki gelişmelere de değinen Rektör Elmastaş, üniversitenin 2026 yılının ilk dokuz ayında Scopus verilerine göre 396 yayına ulaştığını ifade etti. Millî Teknoloji Atölyesi, TÜBİTAK öğrenci projeleri ve akademik iş birliklerinin önemini vurgulayan Elmastaş, yeni akademik yılın bilimsel üretkenliğin arttığı, öğrencilerin kendilerini çok yönlü geliştirdiği ve toplumsal fayda sağlayan çalışmaların çoğaldığı bir dönem olmasını temenni etti.

        REKLAM

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da konuşmasında yeni akademik yılın üniversite camiası ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Üniversitelerin bilimsel gelişimin yanı sıra şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde de önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Karakaya, üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

        Açılış konuşmalarının ardından Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, "Türkiye Yüzyılı'nda Toplumsal Bütünleşme" konulu dersi verdi. Babacan, dersinde toplumsal bütünleşmenin önemini ele alarak Türkiye Yüzyılı perspektifinde toplumsal birlikteliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        REKLAM

        Törende ayrıca, 2026 yılının en etkili bilim insanları listesinde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenlerine, başarılarından dolayı protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi. Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ve uluslararası düzeyde elde ettikleri başarıların vurgulandığı törende, üniversitenin bilimsel üretkenliğine katkı sunan akademisyenler tebrik edildi.

        Programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Baro Başkanı Av. Muhammed Emin Acar, İl Genel Meclis Başkanı Medet İlbars, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Millî Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, İl Müftüsü Ömer Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Siyasi parti ve STK temsilcileri, Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz katıldı. Törende ayrıca üniversitenin fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenleri ve öğrencileri de yer aldı.

        REKLAM

        Dersin ardından Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Vali Ahmet Karakaya tarafından Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan'a hediye takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Tatvan'da asılsız sosyal medya paylaşımına gözaltı kararı
        Tatvan'da asılsız sosyal medya paylaşımına gözaltı kararı
        'Maziden Atiye Ahlat' programı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dönemi başlad...
        'Maziden Atiye Ahlat' programı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dönemi başlad...
        Bitlis'te asırlık gelenekle üzüm pekmezi üretiliyor
        Bitlis'te asırlık gelenekle üzüm pekmezi üretiliyor
        Bitlis'te asırlık pekmez geleneği yaşatılıyor
        Bitlis'te asırlık pekmez geleneği yaşatılıyor
        Hizan'da bir asırlık gelenek: Üzümden doğal pekmez üretiyorlar
        Hizan'da bir asırlık gelenek: Üzümden doğal pekmez üretiyorlar
        Tatvan'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        Tatvan'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı