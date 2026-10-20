Bitlis'te asırlık gelenekle üzüm pekmezi üretiliyor

"İlkbaharda bağlarımızın budamasını ve kazmasını yapıyoruz. Sonbaharda da üzümleri topluyoruz. Daha sonra üzümleri havuzlarda sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bidonlara koyarak mayalaştırıyoruz. Ardından üzüm suyunu kazanlarımıza döküyoruz. Kazanlarda yaklaşık 180-200 derece sıcaklıkta kaynatıyoruz. Kaynama sonucunda 100 kilo şireden yaklaşık 30-35 kilo pekmez elde ediyoruz. Elde ettiğimiz pekmezi satıyoruz."

Bağların yıl boyunca bakımını yaptıklarını, sonbaharda ise üzümleri hasat ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

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