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        Bitlis'te asırlık gelenekle üzüm pekmezi üretiliyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bağlardan hasat edilen üzümler, asırlardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Bitlis'te asırlık gelenekle üzüm pekmezi üretiliyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bağlardan hasat edilen üzümler, asırlardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

        İlçeye bağlı Akşar köyünün Aşağı Kılavuz mezrasında yaşayanlar, bağlardan topladıkları üzümleri havuzlarda sıkarak suyunu çıkarıyor.

        Beyaz toprakla karıştırılan üzüm suyu, ardından köyün ortak alanlarında kurulan büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

        Yoğun emek gerektiren üretim süreciyle hazırlanan pekmez, bölgenin geleneksel lezzetleri arasında yer alırken, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunuyor.

        Köy sakinlerinden Erkan Özer, gazetecilere, dedelerinden kalan üzüm bağlarında geleneksel yöntemlerle pekmez üretimini sürdürdüklerini söyledi.

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        Bağların yıl boyunca bakımını yaptıklarını, sonbaharda ise üzümleri hasat ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

        "İlkbaharda bağlarımızın budamasını ve kazmasını yapıyoruz. Sonbaharda da üzümleri topluyoruz. Daha sonra üzümleri havuzlarda sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bidonlara koyarak mayalaştırıyoruz. Ardından üzüm suyunu kazanlarımıza döküyoruz. Kazanlarda yaklaşık 180-200 derece sıcaklıkta kaynatıyoruz. Kaynama sonucunda 100 kilo şireden yaklaşık 30-35 kilo pekmez elde ediyoruz. Elde ettiğimiz pekmezi satıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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