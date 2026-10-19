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        Bitlis'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan dört şüpheliden biri tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan dört şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Bitlis'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan dört şüpheliden biri tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan dört şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ'nün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldıkları, aranan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri ve tutuklu ya da hükümlü örgüt üyelerinin yakınlarına maddi destek sağladıkları öne sürülen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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