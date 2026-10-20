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        Tatvan'da asılsız sosyal medya paylaşımına gözaltı kararı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve ölüm iddiasını içeren asılsız sosyal medya paylaşımı üzerine sayfa yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Tatvan'da asılsız sosyal medya paylaşımına gözaltı kararı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve ölüm iddiasını içeren asılsız sosyal medya paylaşımı üzerine sayfa yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Sosyal medyada "Tatvan sayfası" adlı hesaptan Tatvan'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu ve çocuğun hayatını kaybettiği yönünde asılsız bir iddia paylaşıldı. Söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. İddiaya konu paylaşım üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, sayfa yöneticisi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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        Yetkili makamlarca söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtilirken, özellikle çocukları ilgilendiren hassas konularda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

        Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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