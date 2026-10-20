Tatvan'da asılsız sosyal medya paylaşımına gözaltı kararı

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada "Tatvan sayfası" adlı hesaptan Tatvan'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu ve çocuğun hayatını kaybettiği yönünde asılsız bir iddia paylaşıldı. Söz konusu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu bildirildi. İddiaya konu paylaşım üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak, sayfa yöneticisi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve ölüm iddiasını içeren asılsız sosyal medya paylaşımı üzerine sayfa yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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