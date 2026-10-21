Sonbaharın renklerine bürünen Nemrut'ta gün batımı

TÜRKİYE’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Bitlis’teki Nemrut Kalderası’nda sonbaharın gelişiyle birlikte renk değiştiren ağaçlarla gün batımında eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Nemrut Kalderası’nda yetişen huş ağaçları, havaların soğumasıyla birlikte sarı, turuncu, kahverengi ve mor tonlara bürüdü. Gün batımında gökyüzünün pastel renkleriyle bütünleşen ağaçlar ve kaldera yolu boyunca uzanan manzara, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ‘Mükemmeliyet’ ödülüne layık görülen ve bir süre önce milli park ilan edilen Nemrut Kalderası, kış mevsimi öncesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Her gün bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu renk cümbüşünü fotoğraflamak ve gün batımını ölümsüzleştirmek için kalderanın yolunu tutuyor. Güneşi ve sonbahar renklerini aynı karede buluşturan ziyaretçiler, ortaya çıkan manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

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DOĞASEVERLERİ NEMRUT’A DAVET ETTİLER

Bölgeye tur düzenleyen ve kalderayı ziyaret eden vatandaşlar, sonbaharın güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, bu eşsiz doğa manzarasını görmek isteyenleri Nemrut Kalderası’na davet etti.