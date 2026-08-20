Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi

Akbaba, "Doğal gazdan hastaneye, yol çalışmalarına, içme ve sulama suyundan baraj ve meydan projelerimize kadar ilçemiz adına birçok önemli hizmeti hayata geçirdik." dedi.

Etkinlikte konuşan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, göreve geldikleri yaklaşık iki yıllık süreçte ilçenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

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