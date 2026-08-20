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        Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır konser verdi.

        Adilcevaz Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında bisiklet turu ve yamaç paraşütü gösterisinin yanı sıra çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Akşam saatlerinde Van Gölü kıyısındaki etkinlik alanında sahne alan Balkır, sevilen türkülerini seslendirdi.

        Konseri izleyen vatandaşlar, Balkır'ın seslendirdiği eserlere eşlik etti.

        Etkinlikte konuşan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, göreve geldikleri yaklaşık iki yıllık süreçte ilçenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

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        Akbaba, "Doğal gazdan hastaneye, yol çalışmalarına, içme ve sulama suyundan baraj ve meydan projelerimize kadar ilçemiz adına birçok önemli hizmeti hayata geçirdik." dedi.

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