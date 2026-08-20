Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır konser verdi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır konser verdi.
Adilcevaz Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında bisiklet turu ve yamaç paraşütü gösterisinin yanı sıra çeşitli programlar gerçekleştirildi.
Akşam saatlerinde Van Gölü kıyısındaki etkinlik alanında sahne alan Balkır, sevilen türkülerini seslendirdi.
Konseri izleyen vatandaşlar, Balkır'ın seslendirdiği eserlere eşlik etti.
Etkinlikte konuşan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, göreve geldikleri yaklaşık iki yıllık süreçte ilçenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.
Akbaba, "Doğal gazdan hastaneye, yol çalışmalarına, içme ve sulama suyundan baraj ve meydan projelerimize kadar ilçemiz adına birçok önemli hizmeti hayata geçirdik." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.