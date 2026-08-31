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        Adilcevaz'da hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu bazı hayvanlar telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 23:56 Güncelleme:
        Adilcevaz'da hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu bazı hayvanlar telef oldu.

        Adilcevaz-Erciş kara yolunun 19. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAY 931 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

        Kazada bazı koyunlar telef oldu, araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yolda güvenlik önlemi aldı, telef olan hayvanlar yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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