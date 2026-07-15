Ahlat'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 15.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eski Ahlat-Ovakışla yolunda Y.Ö.Ö. yönetimindeki 33 AZG 058 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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