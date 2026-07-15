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        Ahlat'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Ahlat'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Eski Ahlat-Ovakışla yolunda Y.Ö.Ö. yönetimindeki 33 AZG 058 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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