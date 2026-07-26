AK Parti Bitlis İl Başkanlığında "Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi

AK Parti il Başkanlığınca "Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.



Partisinin İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, milletin sorunlarıyla hemhal olan ve ihtiyaçlarını kendine rota tayin eden bir iktidarın, siyasi partinin ve davanın mensupları olduklarını söyledi.



Kentte tıp fakültesinin açılmasından sonra ikinci gündemleri olan havalimanın da açılması için mesai yaptıklarını anlatan Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:



"Havalimanının açılmasıyla alakalı gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bunu da başarırsak Bitlis'imizin gerçek anlamda bütün gündem maddelerini çözeceğiz ama bizler hizmet yaparken ve eser üretirken bakıyoruz muhalefetin milletvekilleri sağda solda benim ve teşkilatım hakkında tezvirat yapıyor. Meclis kürsüsünden, Bitlis'ten her fırsatta teşkilatımıza, yaptığımız hizmetlere, AK belediyeciliğimize, belediye hizmetlerimize kara çalmaya çalışan bir zihniyette bizleri karalamaya çalışıyorlar. Kusura bakmayın ama biz size büyük geliriz."



Konuşmasında DEM Parti milletvekillerinin kendilerine yönelik eleştirilerine cevap veren Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:



"Dün Güroymak'taki köylerimize gittik bize oy veren de var vermeyen de. Asfaltı yapışız. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'ın Bitlis'ten haberi yok. Yol çalışması yapılırken trafik olacak. Bu dünyanın her tarafında böyle. Zahmetsiz rahmet var mı? Bitlis şantiye alanı. Trafik ve şantiye olmadan o yolları nasıl yapacağız, nasıl bitireceğiz. Hastane yapıyoruz çıkıp 'Hastane yapıyorlar ama doktor yok.' diyorlar. Doktor atıyoruz, 'Hemşire yok.' diyorlar. Siz önce kendi boy aynanıza gelin bakın. Bu memlekete ne yapıyorsunuz? Tatvan Belediyesi sizde. Tatvan Belediyesi hangi makro projeyi açıkladı? Memlekette eleştireceğimiz bir yatırımları bile yok."



Yılmadan yorulmadan millete hizmet etmek için koşturmaya devam edeceklerini belirten Bedirhanoğlu, "Bizim için seçim dönemi diye bir şey yoktur. Her seçimin sabahı yeni seçimin başlangıcıdır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtacak ve milletin rotasıyla yolumuza devam edeceğiz." dedi.





AK Parti Bitlis Koordinatörü Ramazan Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, AK Parti Gençlik Kolları Vahit Orak da birer konuşma yaptı.



Basına kapalı devam eden toplantıya, partililer katıldı.

