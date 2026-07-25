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        Bitlis'te kale duvarına çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı

        Bitlis'te belediye otobüsünün kale duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Bitlis'te kale duvarına çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı

        Bitlis'te belediye otobüsünün kale duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Seyit Ali Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 13 M 0026 plakalı belediye otobüsü, kontrolden çıkarak kale duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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