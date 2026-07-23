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        Tatvan'da yeni otogarın temeli atıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımına başlanan yeni otogar için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Tatvan'da yeni otogarın temeli atıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımına başlanan yeni otogar için temel atma töreni düzenlendi.

        Rahva bölgesinde 6 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilecek otogarın, bin 700 metrekare kapalı alana ve 11 perona sahip olacağı bildirildi.

        Temel atma töreninde konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, otogarın ilçenin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandığını söyledi.

        Otogarın aynı anda 11 acenteye hizmet vereceğini belirten Erol, "Restoran ve sosyal donatı alanlarının da yer alacağı tesisin ihale bedeli 61 milyon 300 bin lira. Otogarı, Van'ın Erciş ve Gevaş güzergahları ile yapımı süren Tatvan Çevre Yolu'na yakınlığı nedeniyle bu bölgede inşa ediyoruz. Otogarı yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.


        Törene, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Sönmez, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İkram Baran, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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