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        Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaza, Tatvan-Van kara yolunun Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Recep Orpak'ın kullandığı 72 ACA 510 plakalı otomobil ile Ercan Kaya idaresindeki 01 AHL 835 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan 4 kişi, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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