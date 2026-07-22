Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Kaza, Tatvan-Van kara yolunun Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Recep Orpak'ın kullandığı 72 ACA 510 plakalı otomobil ile Ercan Kaya idaresindeki 01 AHL 835 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan 4 kişi, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

