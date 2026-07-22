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        Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler dalış etkinlikleriyle gençlere tanıtılıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde lise öğrencileri, dalgıçlar eşliğinde gerçekleştirdikleri dalışlarla Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri, yapı kalıntılarını ve inci kefallerini görme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikler dalış etkinlikleriyle gençlere tanıtılıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde lise öğrencileri, dalgıçlar eşliğinde gerçekleştirdikleri dalışlarla Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri, yapı kalıntılarını ve inci kefallerini görme imkanı buldu.

        Yukarı Deniz Derneğince 11. ve 12. sınıflarda eğitim gören 275 öğrenciye Van Gölü'nün güzelliklerinin tanıtılması amacıyla "Su Altı Dalış ve Su Sporları Eğitim Projesi" hazırlandı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Bitlis Valiliği ve Adilcevaz Kaymakamlığının koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında tanıtım dalışlarına başlandı.

        Adilcevaz Dalış Okulunda verilen eğitimlerin ilk etabına katılan 25 öğrenci, uzman dalgıçların gözetiminde Van Gölü'nde eğitim dalışı yaptı.

        Gölün derinliklerindeki tarihi yapı kalıntılarını, mikrobiyalitleri (dikit) ve inci kefallerini yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, dalgıçlar eşliğinde gölde kanoyla tur attı.

        İlk kez dalış deneyimi yaşayan öğrenciler, su altındaki ekosisteme ve doğal güzelliklere tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

        - "Öğrencilerimize bu yaz farklı bir olanak sağlayacağız"

        Yukarı Deniz Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında Adilcevaz Dalış Okulunda dalış sezonunu başlattıklarını söyledi.

        Hayata geçirdikleri projeyle 275 öğrenciye tanıtım dalışı yaptırmayı hedeflediklerini belirten Birol, şunları kaydetti:

        "Farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme ve kano eğitimi de veriyoruz. Özellikle yaz sezonunda öğrencilerimizin suyla buluşturulması için çok farklı bir proje ortaya koyduk. Dernek olarak öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, sporu ve suyu sevdirip bu işi su sporlarıyla da perçinlemek istedik."

        Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerinden de öğrencilerin geldiğini anlatan Birol, "Tüm öğrencilerimiz bizim için daha kıymetli. Bu nedenle onlara değer veriyoruz. Tanıtım dalışlarımız başladı. Öğrencilerimize bu yaz farklı bir olanak sağlayacağız. Okulumuzu farklı bir hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

        Eğitim dalışlarıyla öğrencileri mikrobiyalitlerin bulunduğu alanlara indirdiklerini anlatan Birol, "Bazen rastladığımız inci kefalleri etrafımızda dönüyor. Öğrencilerimize su altında farklı bir yaşamın olduğunu gösteriyoruz. İnci kefallerini, suyun altındaki farklı materyalleri ve mikrobiyalit çeşitlerini görüyorlar. Projemize desteklerinden dolayı Kaymakamımız Nurhalil Özçelik'e, Valimiz Ahmet Karakaya'ya ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Birol, gizemlerle dolu olan Van Gölü havzasında 2016'da Rus batığını keşfettiklerini, Adilcevaz Kalesi'nin bir kısmının da su altında olduğunu ifade etti.

        - "Suyun altında çok farklı bir dünya olduğunu öğrendim"

        Dalış yapan öğrencilerden Serhat Bostancı ise yıllardır Van Gölü'nde yüzdüklerini ama ilk defa böyle bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

        Bostancı, "Suyun altında farklı bir hayat olduğunu anladım. Bu da benim için farklı bir deneyim oldu." dedi.

        Öğrencilerden Ahmet Eren Akdeniz de dalış yapmayı ve yüzmeyi öğrendiğini belirterek, "Suyun altında çok farklı bir dünya olduğunu, küçük canlılar ve bitkilerin yaşadığını öğrendim. Suyun altında kalenin bir kısmını, mikrobiyalitleri ilk defa gördüm. Buna tanık olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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