AK Parti Hizan İlçe Başkanlığının ekim ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti Hizan İlçe Başkanlığınca ekim ayı danışma meclisi toplantısı düzenlendi.
AK Parti Hizan İlçe Başkanlığınca ekim ayı danışma meclisi toplantısı düzenlendi.
Hizan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam ve AK Parti Hizan İlçe Başkanı Kasım Özdemir katıldı.
Teşkilat çalışmalarının ele alındığı toplantıda, katılımcıların soru, görüş ve önerileri dinlendi.
Programın ardından heyet, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.
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