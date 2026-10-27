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        BEÜ ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:11 Güncelleme:
        BEÜ ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Bitlis Eren Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bakır Şengül, Matematik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Kuşak Samancı ve Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri'nin katkılarıyla hazırlanan protokol kapsamında, iki kurum arasında akademik ve eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol çerçevesinde, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve öğrenci pansiyonlarında çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, eğitim altyapısının geliştirilmesi ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

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        İş birliği kapsamında ayrıca öğrencilerin üniversite ortamını tanımaları ve akademik süreçler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla okul ziyaretleri gerçekleştirilecek. Üniversitenin matematik bölümü öğretim üyeleri, lise öğrencileriyle kariyer günlerinde bir araya gelerek akademik ve mesleki yönelimlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak. Protokol doğrultusunda iki kurumun ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenmek üzere ortak projeler hazırlaması ve uluslararası programlara birlikte proje sunması da öngörülüyor.

        Öte yandan, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla konferans ve söyleşiler düzenlenecek. İmzalanan protokolün, üniversite ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve öğrencilerin akademik gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sunması hedefleniyor.

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