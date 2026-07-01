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        BEÜ'den tıp fakültesine yerleşen öğrencilerine burs desteği

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye genelinde ilk 15 bine girerek üniversitelerinin tıp fakültesine yerleşen öğrencilere 50 bin lira, bunun üzerindeki sıralamayla girenlere ise 30 bin lira burs desteği verileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:40 Güncelleme:
        BEÜ'den tıp fakültesine yerleşen öğrencilerine burs desteği

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye genelinde ilk 15 bine girerek üniversitelerinin tıp fakültesine yerleşen öğrencilere 50 bin lira, bunun üzerindeki sıralamayla girenlere ise 30 bin lira burs desteği verileceğini bildirdi.

        Elmastaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tıp fakültesinin altyapı yatırımları ile öğrencilere sunulacak burs imkanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


        Tıp fakültesinin kurulmasının ardından morfoloji binasının inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirten Elmastaş, binanın iki yıl içinde hizmete açılmasını hedeflediklerini söyledi.

        Fakülteye yönelik önemli yatırımlardan biri olan Bitlis Eren Hastanesi'nin de 2027 yılı sonunda tamamlanacağını ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Fakülteyi kurduktan sonra öğretim üyesi de almaya başladık çünkü 3 yıl sonra öğrencilerimizin burada eğitim göreceği ortamları oluşturmamız gerekiyor. Hem akademik hem de fiziki anlamda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl ilk kez 30 öğrenciyle eğitim öğretime başlayacağız. Öğrencilerimiz ilk 3 yıllık eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde alacak. Eğitim ve araştırma hastanemiz ile morfoloji binamızın tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz dördüncü sınıftan itibaren eğitimlerine Bitlis'te devam edecek."

        Tıp Fakültesi öğrencilerine önemli burs imkanları sunacaklarını ifade eden Elmastaş, şöyle devam etti:


        "Türkiye genelinde ilk 15 bine girerek üniversiteyi tercih edip yerleşen öğrencilere 50 bin lira, bunun üzerindeki sıralamayla girenlere ise 30 bin lira burs desteği verilecek. Bu, Türkiye'de çok fazla örneği olmayan önemli bir burs uygulaması. Tıp fakültesi öğrencilerimize önemli bir avantaj sağlayacak. Son 4 yılda tıp fakültesi ile birlikte spor bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve yabancı diller ve turizm fakültesini kurduk. Mühendislik fakültesinde ilk 200 bine girerek üniversitemizi tercih eden öğrencilere de burs desteği sağlanıyor. Eren Vakfı'nın öğrencilerimize yönelik burs destekleri önceki yıllarda olduğu gibi devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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