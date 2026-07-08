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        Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretleri

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Fazıl Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretleri

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Fazıl Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


        İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Kandemir'i makamında ziyaret etti.


        Kandemir ile görüşen Şensoy ve Soyal, görevinde başarılar diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kandemir de Şensoy ve Soyal'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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