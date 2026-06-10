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        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri Hazo Hanı'nda sergi açtı

        Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Remziye Öğrü ve Gülcan Bulut, yaptıkları eserleri tarihi Hazo Hanı'nda sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri Hazo Hanı'nda sergi açtı

        Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Remziye Öğrü ve Gülcan Bulut, yaptıkları eserleri tarihi Hazo Hanı'nda sergiledi.


        Yaklaşık iki yıllık çalışma sonucu hazırlanan eserler, 2 gün boyunca açık olacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


        Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Öğrü, babasının hastalık sürecinden vefatına kadar yaşadıklarını eserlerine yansıttığını belirtti.

        Eserlerin her birinde farklı duyguların yer aldığını belirten Öğrü,"Aslında parça parça ama birleşince bir bütün oluşturuyor. Ortada bulunan fanusun içinde gördüğünüz eşyalar babamdan bize kalan son mirastır. Kıyafetleri, elinden hiç düşürmediği tespihi bulunuyor. Toprakla bütünleştirmemin nedeni topraktan geliyoruz ve toprağa gidiyoruz mesajı vermek." ifadelerini kullandı.

        Gülcan Bulut ise sergide yağlı boya ve enstalasyon çalışmalarının olduğunu dile getirerek, "Tarihi mekanda sergiyi açmak bizin için çok anlamlı çünkü buraya insanlar geldi ve kendilerinden izler bıraktı. Benim için de uzuvlar sadece birer işlevsel birer organ değil, ifadenin birer gücü aslında. Ayaklarımızın, gözlerimizin yıllar içinde gücünü kaybetmesi. Bunlar benim için birer ifade aslında ve bunun yok oluşunu anlatıyorum." dedi.


        Açılışa Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, BEÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Behçet Kocaman, BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Funda Masdar ve üniversite öğrencileri katıldı.






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