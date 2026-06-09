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        Bitlis'te zirvesi karlı Süphan Dağı ve Cil Gölü görenleri büyülüyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki zirvesi karlı Süphan Dağı ve Cil Gölü, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Bitlis'te zirvesi karlı Süphan Dağı ve Cil Gölü görenleri büyülüyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki zirvesi karlı Süphan Dağı ve Cil Gölü, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

        "Kuş cenneti" olarak bilinen Süphan Dağı'nın eteğindeki Cil Gölü, barındırdığı onlarca kuş türüyle bölgenin en önemli doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.

        Özellikle göçmen kuşların uğrak noktalarından olan göl ve çevresi, doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

        2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen Cil Gölü, biyoçeşitliliğiyle önemli bir doğal yaşam alanı sunuyor.

        Havadan görüntülenen gölün masmavi suyu ile çevresindeki yemyeşil doğanın, zirvesi karlı Süphan Dağı ile bütünleşmesi ayrı bir güzellik oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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