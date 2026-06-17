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        Bitlis'in köylerindeki 300 yıllık taş ve ahşap evler zamana direniyor

        Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Bitlis'in köylerindeki 300 yıllık taş ve ahşap evler zamana direniyor

        Bitlis'in Hizan ilçesindeki köylerde bulunan yaklaşık 300 yıllık taş ve ahşap evler, geleneksel mimarisiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

        İlçeye bağlı bazı köylerde taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı 2 ve 3 katlı tarihi evler, özgün mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaştı.

        Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulan, taş işçiliği ve geleneksel mimarisiyle dikkati çeken evler, fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Bölgeye gelen doğaseverler, tarihi ve kültürel mirası yansıtan evleri fotoğraflıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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