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        Hizan'da "Fırçadan Kalbe Resim Sergisi" açıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "Fırçadan Kalbe Resim Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Hizan'da "Fırçadan Kalbe Resim Sergisi" açıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "Fırçadan Kalbe Resim Sergisi" açıldı.

        Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulunda hazırlanan sergide, öğrencilerin yıl boyunca farklı tekniklerle yaptığı eserler yer aldı.

        Okul Müdürü Lokman Ekinci, öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal ve sanatsal yönlerinin geliştirilmesine de önem verdiklerini belirterek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Okulun görsel sanatlar öğretmeni Büşra Gümüş de sanatın çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Sanatla büyüyen çocukların kalplerinde sevgi, güzellik ve iyilik filizlenir. Bugün sergilenen her eser, öğrencilerimizin hayal gücünün, emeğinin ve iç dünyasının bir yansımasıdır." dedi.

        Konuşmaların ardından Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler sergiyi gezdi.

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