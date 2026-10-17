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        Bitlis'te 100 öğretmen Nemrut Kalderası'nda doğa yürüyüşü yaptı

        Bitlis'te 100 öğretmenin katılımıyla Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü ve eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Bitlis'te 100 öğretmen Nemrut Kalderası'nda doğa yürüyüşü yaptı

        Bitlis'te 100 öğretmenin katılımıyla Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü ve eğitim programı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen "Bitlis Maarif Ailesi Tatvan Nemrut Doğa Yürüyüş Eğitimi ve Doğa Temelli Eğitim" programı, Nemrut Dağı'nın zirvesinde başladı.

        Yaklaşık 10 kilometre yürüyen öğretmenler, yürüyüşü Nemrut Krater Gölü kıyısında tamamladı. Katılımcılar burada Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Doğa yürüyüşüne katılan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, etkinlikle eğitim camiasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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        Nemrut Kalderası'nın doğal güzelliklerinin tanıtılmasının ve korunmasının önemine işaret eden Özyolcu, şunları kaydetti:

        "Eğitim camiası olarak bugün maarif ailemiz ve meslektaşlarımızla birlikte Nemrut Kalderası'nda buluştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla milli park ilan edilen bu eşsiz bölgenin tüm ülkemiz tarafından tanınmasını ve ziyaret edilmesini özellikle arzu ediyoruz. Milli eğitim camiası olarak bütün meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

        Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Zaid Doğru da Nemrut Kalderası'ndaki yürüyüşün bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak açısından önemli olduğunu belirterek, "Çok sayıda idareci ve öğretmen arkadaşlarımızla bu etkinliğe katıldık. Bu doğa harikası yerde düzenlenen etkinlik çok güzel oldu." dedi.

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        Öğretmen Maral Sayılgan ise Türkiye'nin her yerinden gelen öğretmenlerle gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünün yaklaşık 4 saat sürdüğünü anlatarak, "Bu doğa harikası kaldera içerisindeki sıcak ve soğuk suya sahip krater göllerinin çevresini gezdik. Doğayla iç içe ve kuş cıvıltıları eşliğinde çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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