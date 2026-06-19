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        Bitlis'te 128 hektar alana ilave organize sanayi bölgesi kuruluyor

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 128 hektar alana kurulacak ilave organize sanayi bölgesinde (OSB) sondaj ve zemin etüt çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Bitlis'te 128 hektar alana ilave organize sanayi bölgesi kuruluyor

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 128 hektar alana kurulacak ilave organize sanayi bölgesinde (OSB) sondaj ve zemin etüt çalışmaları yapılıyor.

        Aşağıkolbaşı köyü yakınlarında 120 parselden oluşacak ilave OSB'de yaklaşık 100 fabrikanın yer alması planlanıyor.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentte istihdama ve ekonomiye katkı sunacak OSB'de yapılan çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

        Karakaya, basın mensuplarına, Bitlis'in her alanda olduğu gibi sanayileşmede de ciddi mesafe aldığını söyledi.

        İl genelinde 70 civarındaki fabrikada 12 bine yakın kişinin istihdam edildiğini kaydeden Karakaya, şöyle konuştu:

        "Bunun önemli ayaklarından biri olan OSB'mizde 55 firma hizmet vermektedir. Orada neredeyse yerimiz kalmadı. OSB'nin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu için ilave organize sanayi bölgesi projemizi hayata geçiriyoruz. İlgili bakanlıklarla prosedürleri tamamladık. 128 hektar olan bu alan mevcut OSB'mizin iki kat büyüklüğünde. 120 parselde kurulacak çok sayıda fabrikanın önümüzdeki dönemde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

        İlave OSB'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027 yılı yatırım programına dahil edildiğini ve 660 milyon liranın tahsis edildiğini anlatan Karakaya, fabrika binaları ve diğer donatı alanlarının yerleşimi konularında imar çalışmasının hızla tamamlanacağını ifade etti.

        Altyapı projesi tamamlandığında ön tahsisleri yapacaklarını dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

        "Gelecek yıldan itibaren ilave OSB'de yeni fabrikaların yükseldiğini, istihdama ve ekonomiye katkı sağladığını göreceğiz. Buraya 100 civarında fabrikanın sığabileceği parseller planlandı. Küçük işletmeler için 5 dönümlük, daha büyük işletmeler için 30 dönüme kadar alanlar olacak. İlimize hayırlı olsun."

        Karakaya'ya, vali yardımcıları Onur Aykaç ile Alay Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Levent Şeker eşlik etti.

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