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        Bitlis'te kurulan plentle köy yolları sıcak asfalta kavuşacak

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için İl Özel İdaresince kurulan asfalt plenti tesisini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Bitlis'te kurulan plentle köy yolları sıcak asfalta kavuşacak

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için İl Özel İdaresince kurulan asfalt plenti tesisini inceledi.

        Tatvan ilçesinde birkaç gün içinde hizmete alınması planlanan tesis hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, Bitlis'te her alandaki hizmetleri önemsediklerini söyledi.

        Vatandaşların kamu hizmetlerini çağın şartlarına göre en iyi standartlarda almasının çok önemli olduğunu ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

        "Özellikle kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin köylerine ulaşımlarını konforlu şekilde sağlayabilmeleri için 2 yıldır sıcak karışım asfalta ağırlık verdik. Şimdiye kadar 120 kilometrenin üzerinde yolumuzu sıcak asfaltla buluşturduk. Bu rakamı 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede hem maliyetlerden avantaj sağlamak hem de hız kazanabilmek için yeni asfalt plentini devreye sokmaya karar verdik. Geçen yılın sonlarında başladığımız yatırım birkaç gün içinde tamamlanıyor. Bu plentle hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşacak."

        İl Özel İdaresinin, İl Genel Meclisi kararları çerçevesinde köylerde asfalt serim hızını artırmak için çalışmalara devam ettiğini anlatan Karakaya, kapasitesi yüksek plentin saatte 240 ton üretim yapabildiğini kaydetti.

        Plentin kurulmasının köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Karakaya, "Belli bir sıra dahilinde gitmek zorundayız. Büyük köylerimize, grup köy yollarına ve altyapısı hazır olanlara öncelik tanıyoruz. Bütün köylerimizi konforlu ulaşım imkanıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Yakında hizmete girecek bu plent sayesinde köylerimizde hızlıca asfalt serimine devam edeceğiz. Tesisteki yaklaşık 710 tonluk depolama alanı da çalışmalarımıza hız katacak."

        Hep birlikte Bitlis'in bütün kamu hizmetlerini daha ileriye taşıyacaklarının altını çizen Karakaya, "Geçen yıldan bir kısım köyümüz kalmıştı. Onları tamamlayarak yaklaşık 150 kilometre daha asfaltlama yapacağız. Bu yıl 55-56 köyümüzü de sıcak asfaltla tanıştıracağız." dedi.

        Karakaya'ya Vali Yardımcısı Onur Aykaç, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan eşlik etti.

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