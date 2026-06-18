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        Güroymak'ta "Anadolu'nun Kıyısından Hikayeler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı

        Bitlis Güroymak Anadolu Lisesi öğrencilerinin kaleme aldığı "Anadolu'nun Kıyısından Hikayeler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı ve imza günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Güroymak'ta "Anadolu'nun Kıyısından Hikayeler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı

        Bitlis Güroymak Anadolu Lisesi öğrencilerinin kaleme aldığı "Anadolu’nun Kıyısından Hikayeler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı ve imza günü programı düzenlendi.

        İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte genç yazarlar okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

        Kitapta hikayesi bulunan genç yazarlardan Esma Orkin, ilk kitap tanıtımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sanatçı arkadaşlarının da kendilerine destek olmak amacıyla etkinlikte türküler seslendirdiğini belirten Orkin,"İmza günümüzde bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Velilerden Metin Taşkın ise gnçlerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Kızımın başarısına destek olmak için buradayım. Bu projeye öncülük eden okul yönetimine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onların bu başarısının devamını diliyorum. Aileler olarak çocuklarımıza bu konuda destek vermemiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

        Güroymaklı yazar Uğur Süleymanoğlu da gençlerin ortaya koyduğu çalışmanın önemine dikkat çekti.

        Güroymak Anadolu Lisesi yönetimine teşekkür eden Süleymanoğlu, ilçenin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

        Okul Müdür Başyardımcısı Emrah Güntaç ise öğrencilerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Temennimiz daha iyi yerlere gelmeleri ve başarılarını sürdürmeleridir. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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