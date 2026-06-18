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        Bitlis'te hafızlığı tamamlayan 55 öğrenci icazet aldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 55 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Bitlis'te hafızlığı tamamlayan 55 öğrenci icazet aldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 55 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

        Fuar Mahallesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, en büyük umutlarının gençlerin ülkesine, milletine, özellikle bayrağına ve maneviyatına sahip çıkması olduğunu söyledi.

        Hafız olan kişilerin yaşıtlarından çok daha fazla çaba sarf etmek zorunda olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, hıfzetmek onlar için belki kolay ama gerçekten emek isteyen bir uğraş. Yüce Mevla'nın da yardımıyla bu noktaya geldiler. Çocuklarımızı, kıymetli hocalarımızı, bu meşakkatli yolculukta onlara kol kanat geren ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırdığı bir dönemdeyiz. Ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması için maddi unsurlarda çalışırken, üretirken, maneviyatımızı boş bırakmamız mümkün değildir. Ülkemizi, medeniyetimizi ve İslam coğrafyamızı çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Sevgili gençlerimizi tebrik ediyor, hocalarını ve ailelerini kutluyorum."

        Kızı hafızlık belgesi alan Erol Mert ise "Uzun süren bir çalışmanın sonucunu bugün aldık. Kızımla gurur duyuyorum. Mutluyuz, darısı bütün evlatlarımızın başına. Emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrencilerden Aslıhan Metiner de elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Programa Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

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