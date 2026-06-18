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        Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 92 bin 556 lira ceza uygulandı

        Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince dronla yapılan denetimlerde kaçak olarak keklik avlayan 2 kişiye 92 bin 556 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 92 bin 556 lira ceza uygulandı

        Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince dronla yapılan denetimlerde kaçak olarak keklik avlayan 2 kişiye 92 bin 556 lira ceza uygulandı.

        Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Kavakdibi köyü mevkisinde dronla av kontrol denetimi yapıldı.

        Kontrollerde kaçak avlandıkları tespit edilen 2 kişi, Yolalan Jandarma Komutanlığı görevlilerinin desteğiyle yakalandı.

        Kaçak avlanılan iki kınalı kekliğe el konuldu, kaçak avcılık yapan 2 kişiye de 92 bin 556 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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