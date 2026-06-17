Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin finali yapıldı

        Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin finali yapıldı

        Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin finali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin finali yapıldı

        Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin finali düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merkez Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler mendil kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarda yarıştı.

        Yarışmaların ardından halk oyunları ve diğer gösteriler ilgiyle izlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, yaptığı konuşmada teknolojinin yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.


        Teknolojinin bilinçsiz ve aşırı kullanımının özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açabildiğini belirten Kaya, geleneksel oyunların ise paylaşma, yardımlaşma, sabretme, kurallara uyma, takım ruhu ve dostluk gibi değerleri kazandırdığını ifade etti.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrencileri yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönleriyle de bir bütün olarak yetiştirmeyi hedeflediğini dile getiren Kaya, geleneksel çocuk oyunlarının bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        'Savaşın maliyeti yansıtılmadı'
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları şenliği
        Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları şenliği
        Bitlis'in köylerindeki 300 yıllık taş ve ahşap evler zamana direniyor
        Bitlis'in köylerindeki 300 yıllık taş ve ahşap evler zamana direniyor
        Bitlis'te 4 ilçenin kaymakamı değişti
        Bitlis'te 4 ilçenin kaymakamı değişti
        Van Gölü ile Arin Gölü arasında gün batımı güzelliği
        Van Gölü ile Arin Gölü arasında gün batımı güzelliği
        Bitlis Valisi Karakaya, AFAD'ın tematik kampına ziyaret
        Bitlis Valisi Karakaya, AFAD'ın tematik kampına ziyaret
        Bitlis Valisi Karakaya'dan AFAD'ın "Tematik Kampı"na ziyaret
        Bitlis Valisi Karakaya'dan AFAD'ın "Tematik Kampı"na ziyaret