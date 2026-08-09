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        Bitlis'te 130 yıllık bina "Cahit Bingöl Kültür Evi" olarak hizmete açıldı

        Bitlis'te 130 yıllık bina, restorasyon çalışmalarının ardından kültürel ve sosyal yaşama katkı sunacak kültür evi olarak hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Bitlis'te 130 yıllık bina "Cahit Bingöl Kültür Evi" olarak hizmete açıldı

        Bitlis'te 130 yıllık bina, restorasyon çalışmalarının ardından kültürel ve sosyal yaşama katkı sunacak kültür evi olarak hizmete açıldı.

        Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentteki tarihi bina, Bingöl ailesi tarafından Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı'na (BETAV) devredildi.

        Vakıf tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından tarihi bina "Cahit Bingöl Kültür Evi" olarak hizmete sunuldu.

        Kültür evinin açılış törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin binlerce yıllık tarihiyle öne çıktığını söyledi.

        Kültürün, şehirlerin gelişimi ve tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Karakaya, kentte yürütülen dere ıslahı, restorasyon ve sivil mimarinin korunmasına yönelik çalışmaların değerli olduğunu ifade etti.

        Kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüleceği mekanların kente katkı sağlayacağını dile getiren Karakaya, "Bu kıymetli hizmete vesile olan Bingöl ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir başlangıca vesile olsun. Kültür evimiz hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Törene Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, BETAV Yüksek Danışma Kurulu ve Eren Holding Onursal Başkanı Ahmet Eren, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, BETAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Emrullah Eren, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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