Bitlis'te ahır yangınında 80 küçükbaş hayvan telef oldu
Bitlis'te çıkan ahır yangınında 80 küçükbaş hayvan telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi.
Bitlis'te çıkan ahır yangınında 80 küçükbaş hayvan telef oldu, 1 kişi dumandan etkilendi.
Merkeze bağlı Ağaçdere köyünün Yavuzlar mezrasında 44 yaşındaki Bayram Bayan'a ait ahırda saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerinden 38 yaşındaki Servet İldeniz dumandan etkilendi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.
İldeniz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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