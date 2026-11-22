Bitlis'te sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Giriş: 22.11.2026 - 19:11 Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
İlçede gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri rögarların tıkandığı bölgelerde çalışma yürüttü.
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