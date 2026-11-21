Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, AhlatAdilcevaz kara yolu üzerindeki Gabanlar mevkisinde meydana geldi. H.K. (57) yönetimindeki 04 ABA 816 plakalı tır, Ahlat’tan Adilcevaz istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü H.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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