Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi trafik kazası geçirdi
Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, AhlatTatvan karayolunda trafik kazası geçirdi.
Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, AhlatTatvan karayolunda trafik kazası geçirdi.
Edinilen bilgilere göre kaza, BitlisAhlat kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Köstekçi’nin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada yaralanan Kadir Köstekçi, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla BitlisTatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Köstekçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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