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        Bitlis'te "Aile Yılı" kapsamında anneler ve çocukları tren yolculuğu deneyimi yaşadı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen etkinlikte kursiyer anneler, çocuklarıyla tren yolculuğu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Bitlis'te "Aile Yılı" kapsamında anneler ve çocukları tren yolculuğu deneyimi yaşadı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen etkinlikte kursiyer anneler, çocuklarıyla tren yolculuğu yaptı.

        İstasyon Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde bir araya gelen ADEM çalışanları, kursiyerler ve çocukları, piknik yaptıktan sonra aynı bölgedeki Tatvan Tren Garı'na geçti.

        Görevliler gözetiminde yolcu trenine binen anneler ve çocukları, Esentepe, Kültür, Karşıyaka, Şirinevler ve Bahçelievler mahallelerindeki demir yolu güzergahında bir saat süren yolculuğa çıktı.

        Halay çekerek eğlenceli anlar yaşayan anneler ve çocukları, organizasyonu düzenleyen kurumlara ve destek sağlayanlara teşekkür etti.

        ADEM'de görev yapan Büşra Çiçek, kurumda mesleki kursların yanı sıra koruyucu ve önleyici eğitim programları kapsamında kadınlara eğitim verdiklerini söyledi.

        Sosyal hayata katılımı sağlamak için de faaliyetler düzenlediklerini anlatan Çiçek, "Kursiyerlerimize ve kreş çocuklarına ilk defa trenle yolculuk deneyimi sunduk. Bugün çoğu ilk kez trene bindi. Düzenlediğimiz etkinlik sayesinde çok olumlu dönüşler aldık. Hiç unutamayacakları bir gün oldu. Emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, gar müdürlüğümüze, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürümüze ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe oğluyla katılan Demet Barak ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bize bu ilki yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Halay çektik, eğlendik, piknik yaptık. Çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

        Kursiyerlerden Besnanur Sayılgan da etkinliğin hem kendisi hem de çocuğu için anlamlı olduğunu belirterek, "Kreş etkinlikleri ve çeşitli sosyal faaliyetlere katılıyoruz. Bugün de tren etkinliği oldu. Kızımla ilk defa trene bindik. Çok güzel geçti, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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