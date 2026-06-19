Bitlis'te özel gereksinimli öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

Bitlis'te Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 11 özel gereksinimli öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.



Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, piyano çalarak şarkılar seslendiren özel öğrenciler, tiyatro gösterisi yaptı.



Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, mezuniyet töreninde öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Okulda önemli ve anlamlı bir etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:



"27 yıldır mesleğin içindeyim. Başladığım günden bu yana özellikle özel eğitim benim en hassas olduğum alanlardan bir tanesidir. Bizim için bu öğrencilerimiz çok değerli. Bu çocuklarımızın hayatına ne kadar dokunabilirsem o kadar huzurlu oluyorum. Değerli aileler, emin olun hayat içinde herkes mutlaka bir imtihan içindedir. Bu tür çocuklarımıza hem aile olarak hem de biz eğitimciler olarak sahip çıktığımız zaman bizim de işlerimiz kolaylaşıyor."



Okul Müdürü Yılmaz Üstündağ ise "11 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerin sosyal hayata uyum sağladığını ve çalışma hayatına katılabilecek seviyeye geldiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.



Pasta kesiminin yapıldığı programa, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz ve veliler katıldı.

