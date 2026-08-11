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        Bitlis'te AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin açıklama

        Bitlis'te, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Bitlis'te AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin açıklama

        Bitlis'te, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantısı düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" anlayışıyla kurulduğunu söyledi.

        AK Parti'nin siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkenin üzerine gölge gibi çöktüğü dönemde kurulduğunu belirten Günceoğlu, şunları kaydetti:

        "Milletimiz kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin kaderini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtı. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Aziz milletimizi, partimizin 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğunun gururunu paylaşmaya ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde birlik ve beraberliği güçlendirmeye davet ediyoruz. İlk günkü aşkla, heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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