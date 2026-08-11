Hizan'da yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor
Bitlis'in Hizan ilçesinde, köy yollarının altyapısının geliştirilmesi ve ulaşımdaki konforun artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, köy yollarının altyapısının geliştirilmesi ve ulaşımdaki konforun artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İlçe Özel İdare ekipleri, sıcak asfaltla kaplanması planlanan Yığınkaya köyü yolunda genişletme ve altyapı çalışması yaptı.
Ekipler, ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde de yol genişletme, bakım, temizlik ve altyapı çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan Ağılözü köyünde tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması için kanal açan ekipler, Çayır ve Bozpınar grup köy yolunda da bakım ve temizlik çalışması yaptı.
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