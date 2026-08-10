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        Bitlis'te oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Bitlis'te oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


        İlçeye bağlı Ovakışla beldesindeki bir inşaat şantiyesinde rüzgarın etkisiyle hortum oluştu.

        Kısa sürede büyüyerek şantiyedeki iş makinelerinin bulunduğu alanda ilerleyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

        Hortum, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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