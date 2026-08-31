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        Bitlis'te aracın stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari aracın stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Bitlis'te aracın stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari aracın stepnesine gizlenen 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, stepnede saklanan 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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