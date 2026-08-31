Hizan'da köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde istinat duvarları da yapan ekipler, asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, BSK ile asfaltlanması planlanan Kolludere köyü yolunda genişletme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

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