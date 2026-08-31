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        Hizan'da köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

        –Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Hizan'da köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor

        –Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, BSK ile asfaltlanması planlanan Kolludere köyü yolunda genişletme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde istinat duvarları da yapan ekipler, asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

        Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol güzergahında BSK kaplama çalışmalarına başlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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