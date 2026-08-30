Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törenin ardından Kaymakam Öztürk, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Hizan Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

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