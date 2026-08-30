Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Hizan Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Törenin ardından Kaymakam Öztürk, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        ABD-Venezuela petrol anlaşmasının süresi belli oldu
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Sıcaklık yüksek, yağış çok! Meteoroloji’den 25 il için kritik uyarı
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Eski dostlar birbirine girdi
        Eski dostlar birbirine girdi
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme

        Benzer Haberler

        Burası Afrika değil Bitlis: Sıcaktan bunalan mandalar suya girerek serinliy...
        Burası Afrika değil Bitlis: Sıcaktan bunalan mandalar suya girerek serinliy...
        Bitlis'te etkileyici manzara: Ay battı, güneş doğdu
        Bitlis'te etkileyici manzara: Ay battı, güneş doğdu
        Güroymak'a 4 uzman hekim atandı
        Güroymak'a 4 uzman hekim atandı
        Ahlat'ta örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Ahlat'ta örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Ahlat'ta etkinlik alanı yakınında çıkan yangın söndürüldü
        Ahlat'ta etkinlik alanı yakınında çıkan yangın söndürüldü
        Bitlis'te devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı