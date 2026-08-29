Ahlat'ta etkinlik alanı yakınında çıkan yangın söndürüldü

Jandarma ve polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Çarho mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanına giden yolun üzerindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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