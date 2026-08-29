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        Hizan Kaymakamı Öztürk, vatandaşlarla bir araya geldi

        –Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köy buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Hizan Kaymakamı Öztürk, vatandaşlarla bir araya geldi

        –Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köy buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

        Sağınlı Köyü'nü ziyaret eden Öztürk, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

        Öztürk, ziyaretinin ardından Sarpkaya Köyü'nde devam eden asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Öztürk'e, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Özdemir ve köy muhtarları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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