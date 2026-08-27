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        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Güroymak'ta hafif ticari aracın büyükbaş hayvanlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Güroymak'ta hafif ticari aracın büyükbaş hayvanlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın yoldaki iki büyükbaş hayvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Güroymak'ta hafif ticari aracın büyükbaş hayvanlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın yoldaki iki büyükbaş hayvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Muş istikametinden Güroymak yönüne giden 03 AEH 224 plakalı hafif ticari araç, D300 kara yolunun Güroymak-Muş çıkışında yoldaki iki büyükbaş hayvana çarptı.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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