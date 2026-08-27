Güroymak'ta hafif ticari aracın büyükbaş hayvanlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın yoldaki iki büyükbaş hayvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 27.08.2026 - 10:38 Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın yoldaki iki büyükbaş hayvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muş istikametinden Güroymak yönüne giden 03 AEH 224 plakalı hafif ticari araç, D300 kara yolunun Güroymak-Muş çıkışında yoldaki iki büyükbaş hayvana çarptı.
Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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