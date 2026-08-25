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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Erdoğan, külliyedeki kabine toplantısının ardından kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemek yedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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