Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

Erdoğan, külliyedeki kabine toplantısının ardından kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte, kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

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