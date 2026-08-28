Bitlis'te yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu.
Giriş: 28.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu.
Aşağı Kolbaşı köyünde merada otlatılan Rahmi Erkoç'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
Olayda 36 küçükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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