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        Bitlis'te yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Bitlis'te yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Aşağı Kolbaşı köyünde merada otlatılan Rahmi Erkoç'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

        Olayda 36 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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